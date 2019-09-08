Bahçeli: İnanıyorum ki Süleyman Şah'ın naaşı tekrar eski yerine konulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik, inanıyorum ki aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır. Bizim Fırat'ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur' dedi.