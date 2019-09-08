Bahçeli: İnanıyorum ki Süleyman Şah'ın naaşı tekrar eski yerine konulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen "738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri"nde konuştu.
"Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik, inanıyorum ki aziz naaşı tekrar eski yerine konulacak, bizim olan toprakta ruhu şad olacaktır" diyen Bahçeli, "Bizim Fırat'ın doğusuna vereceğimiz ise sadece Türk milletinin güçlü sesi, muktedir müdahalesi, hıyanetin tepesine indireceği demir yumruğudur. Türk milleti, tarihin hiçbir devrinde geri adım atmadı, tehditlere kulak asmadı, zulmü kabullenmedi. İstediğimiz huzurdur, güvenliktir, bekamızın ve egemenlik haklarımızın sonsuza kadar yaşamasıdır. Bu isteklerimizle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz olacaktır" ifadesini kullandı.