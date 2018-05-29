Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı: Erdoğan'ı sevmiyorum

Devlet Bahçeli’nin, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı’dan görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi.
Çakıcı, Erdoğan’a “Siz beni ben de sizi sevmiyorum” derken, “Daha evvel de yazılarımda dile getirmiş olduğum bazı yobaz takımların son yıllarda Cumhuriyetimizin ilk Bozkurt'u olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü televizyonlarda küçük düşürmeye çalışan o insanlara haddini bildirmek Cumhuriyet’e ve gerçek Atatürkçülere sahip çıkmaktır. Diyorsunuz ya hep birlikte Türkiye'yiz, Devletin direği olan adalet kavramı son yıllarda 10 şiddetinde bir depremle ve artçı depremlerle yıkılmanın eşiğine gelmiştir. Adalet yok olursa devlet paramparça olur. Eğer hep birlikte 81 milyon Türkiye olacaksak, parti, etnik grup din ve vicdan özgürlüğü ayrımı yapmadan lütfen adaleti sağlayınız" ifadelerini kullandı.
“Türkmen Beyi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Ülkücülerin abisi olan Sayın Devlet Bahçeli'nin AFFI basında gündeme getirdikten sonra devlet bekasında, Sayın Bahçeli'nin muhatabı siz misiniz yoksa daha evvel size gündüz İmam gece Papaz diyen Süleyman Soylu mu?" diyerek Soylu'yu hedef alan Çakıcı, şöyle devam etti:
Rahmetli cennet mekân Necmettin Erbakan Hoca'nın vefatından sonra koltuk için merhum Necmettin Erbakan’ı eski Başbakanlarımızdan rahmetli Necmettin hocanın mirasını birlikte ki kader arkadaşlarını satıp, bir makam için partinizde görev aldığını kendisi unutsa bile, bu millet unutmamıştır.
MHP ve Sayın Türkmen Bey'i AK Parti'nin her zorlu sürecinde meclisten geçiremediğiniz meclisin kilitlendiği dönemde toplumsal bir yara olan başörtüsü sorununu, Cumhurbaşkanını halk seçsin, referandum sorununu hocasının vefatından sonra geçmişini bir makam için değiştiren Numan Kurtulmuş’la mı aştınız bu sorunları, yoksa MHP Genel Başkanı ve o dönemdeki ülkücü milletvekilleri mi?
Kendilerine Sayın Bahçeli'nin şahsımla ilgili ve yakın arkadaşımla ve kader kurbanı mahkûmlarla ilgili kısmi af talebini Süleyman Efendi mi, Numan Efendiler sizden icazet alarak mı konuştular, yoksa bu Cumhur ittifakını bozmak için her ikisi de içinizdeki Truva atı mıdır?”
İki bayram arası Cumhurun başı olursanız, bu yıl babalı ve babasız yetimleri anne ve babalarına, çocuklar ve eşleri ne kavuşmasına vesile olursanız işte o zaman hep birlikte Türkiye oluruz. Unutmayınız ülkücü ve milliyetçi camiayı kaybederseniz Numan ve Süleyman Efendi gibi Efendiler mi Devletin bekası söz konusu olduğu zaman arkasında kitleler mi var ki ama onları tercih ederseniz, merak etmeyin gene zor durumunuzda genlerinin her zerresi devlet bekasına yönelik olan Ülkücüler hep devletin yanında olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir.”