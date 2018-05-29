Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı: Erdoğan'ı sevmiyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tahliyesini talep ettiği ve hastanede ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı, Erdoğan'ı ve bakanları eleştirdi. Çakıcı, Erdoğan’a 'Siz beni ben de sizi sevmiyorum' dedi.

Devlet Bahçeli’nin, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı’dan görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi.

Çakıcı, Erdoğan’a “Siz beni ben de sizi sevmiyorum” derken, “Daha evvel de yazılarımda dile getirmiş olduğum bazı yobaz takımların son yıllarda Cumhuriyetimizin ilk Bozkurt'u olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü televizyonlarda küçük düşürmeye çalışan o insanlara haddini bildirmek Cumhuriyet’e ve gerçek Atatürkçülere sahip çıkmaktır. Diyorsunuz ya hep birlikte Türkiye'yiz, Devletin direği olan adalet kavramı son yıllarda 10 şiddetinde bir depremle ve artçı depremlerle yıkılmanın eşiğine gelmiştir. Adalet yok olursa devlet paramparça olur. Eğer hep birlikte 81 milyon Türkiye olacaksak, parti, etnik grup din ve vicdan özgürlüğü ayrımı yapmadan lütfen adaleti sağlayınız" ifadelerini kullandı.

“Türkmen Beyi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Ülkücülerin abisi olan Sayın Devlet Bahçeli'nin AFFI basında gündeme getirdikten sonra devlet bekasında, Sayın Bahçeli'nin muhatabı siz misiniz yoksa daha evvel size gündüz İmam gece Papaz diyen Süleyman Soylu mu?" diyerek Soylu'yu hedef alan Çakıcı, şöyle devam etti: