Bahçeli: Hulusi Akar'a Kuran, Türk bayrağı, silah hediye ettim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'ye ilişkin konuşarak, 'Türkiye'nin çok yönlü takip ettiği politikalar sonucunda Esad rejiminin demokrasi içerisinde değişime uğrayabilecek yaklaşımlara devam etmek suretiyle, Suriye'yi Esad rejiminden kurtarmak. Bu politika yerindedir' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD yönetiminin Suriye'de bulunan askerlerini çekme kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "ABD'nin kararının arkasında ne yattığını tahmin ediyoruz" dedi.

Bahçeli ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile diyalog kurulması taraftarı olmadığını söyledi.

'ERDOĞAN DAVET VERMELİ'

Ekonomi ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "İstanbul ve Ankara'da küresel güçlerin bir araya geleceği bir davet vermeli" dedi.

Bahçeli'nin Suriye'ye dair açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır. Bu Zeytindalı Harekatı ve Fırat Kalkanı olarak ortaya konulmuş, hayırlı sonuçlar elde edilmiştir. Türk milleti Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı arzulamaktadır. Gerçekleşeceğine inanıyoruz. Tam desteğimizi sürdürmekteyiz. ABD'nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği anda Suriye'den askerlerini çekeceğine dair görüşü yankı bulmuştur. Sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi yöneten şahsiyetlerin kamuoyunu bilgilendirmelerinde fayda vardır. ABD'nin ani kararının arkasında ne yatmaktadır bilmiyorum, ama tahmin edebilecek birikim içerisindeyiz."

'BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ' KONUSU

Bahçeli, bütçe görüşmeleri ve ekonomiye dair şunları söyledi:

"Bütçe görüşmeleri geçen hafta tamamlandı. Oylaması yapıldı. MHP yurtdışında görevli 1 milletvekili haricinde 49 oy kullanarak bütçenin kabulü noktasında tasarrufunu ortaya koydu. Değerli milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler, ılımlı ve katkı sağlayıcı üsluplarıyla siyasi iktidarın aldığı ekonomik politikaları destekler niteliğinde olduğu kabul edilmeli. Bu politikalar 2019 yılının 3 ayında kendini gösterecektir."

'ESAD REJİMİNDEN KURTULMA POLİTİKASI YERİNDE'

Bahçeli, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşülmemesi gerektiğini savunarak şunları söyledi:

"Esad rejimiyle herhangi bir şart altında Türkiye'nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye'nin kat etmiş olduğu terörle mücadeleyi sonunda Esad'ın tercihine teslim etmek Türkiye için en büyük kayıp ve ayıp olur. Türkiye'nin çok yönlü takip ettiği politikalar sonucunda Esad rejiminin demokrasi içerisinde değişime uğrayabilecek yaklaşımlara devam etmek suretiyle, Suriye'yi Esad rejiminden kurtarmak. Bu politika yerindedir."

'KURAN, TÜRK BAYRAĞI, SİLAH HEDİYE ETTİM'

MHP lideri, Özgür Özel'in Hulusi Akar'a söylediklerine ilişkin konuştu:

"Türkiye'yi çok üzmüştür. CHP'nin Grup Başkanvekili olan şahsiyet TV'lerde milletimizin gözü önündeki çirkin üslubu, aşağılayıcı bakış açısı ne partisine ne de Türkiye'ye fayda sağlar. Buradan en büyük zararı da o şahış görür. Siyasette itibarı sıfırlanmış bir insan olarak kabul görmüştür.

16 Ağustos 2015'te Hulusi Akar Genel Kurmay Başkanı olmuştur. MHP olarak 3 yılda görev değişikliği sebebiyle Genel Kurmay Başkanlığı görevini üstlenmiş olanlara bir tebrik ziyaretine gideriz. Geçmiş dönemlerde bazı arkadaşlarımıza bunu gerçekleştirmiş olduk. Ancak 2 Ekim 2015'te Hulusi Akar paşayı ziyaret etti. Burada diğerlerinde olmayan, yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. O da şudur: Hulusi Akar Paşa'ya Kuranı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama silah hediye ettim. Bu neden aklıma geldi? Niçin Hulusi Akar Paşaya verildi? Geleceği okumak demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. O günden sonraki gelişmelere bakınca bunu verdiğime çok memnunum. Hulusi Akar Paşa Kuran'a, bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır. Mecliste’ki şekilde kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirmiş olsaydı bugün burada bu toplantı olmazdı, Meclis olmazdı. İçimizde CHP ile ilişkileri olan absın mensupları vardır onları incitmek istemiyorum, TBMM'de o hırçın ne dediğini tekrarlayamayacak kadar tekrarlanan ifadeler bir şey kazandırmaz. Kazanan Hulusi Akar Paşa olmuştur."

METİN AKPINAR AÇIKLAMASI

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Erdoğan tarafından hedef alınması ve mahkemeye çıkarılmasına ilişkin de konuşan Bahçeli, "Metin Akpınar'ın Abuzer Kadayıf filmini seyretsinler. Sizleri üzmek istemiyorum ama ben çok üzgünüm. Türkiye'nin değerlerini bu kadar kolay harcamamalıyız. Halk TV'nin programlarını takip ediyorum. Orada eleştiri yapma hakkımız var diyorlar, hakkımı kullanmak istiyorum: Halk Arenası programı oldukça sulandırılmıştır. Kim ne kadar güldürürse o kadar alkış alacağı kanaatiyle iyi konuştuğunu zannediyor" dedi.

BİNALİ YILDIRIM ÇIKIŞI

Erdoğan'ın İstanbul adayı olması durumunda Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesine gerek olmadığını belirttiği Binali Yıldırım'a ilişkin konuşan "Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı'nı aday gösterdiği takdirde istifası gerekir mi gerekmez mi tartışmasıyla bunu çıkmaz sokağa sokmanın anlamı yoktur. Meclis Başkanı kim olacak tartışması, Binali Yıldırım'ın adaylığını gölgeler. Bunu da istismar eden Meclis'te çok sayıda parti, milletvekili vardır" diye konuştu.

OSMANİYE'DEN ADAY ÇIKARMAYACAKLAR

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLMASI

Bahçeli, Mansur Yavaş'ın CHP'den adaylığına ilişkin, "Ben 1962-63 yıllarında İstanbul'da lise öğrencisiydim. Adamo diye bir sanatçı gelmişti. Fecri Ebcioğlu da güzel bir söz yazmıştı. Ben de arkadaşlarıma dedim ki 'Her yerde kar var' çok anlamlıdır. Türkçe'de anlam kazanmıştır. Her partide MHP'li aday var" dedi.

DİZİ İZLEYİP KARAR ALINIYOR

“İsabetli tespit ve kararlılığınızın kaynağı ve sebebi nedir, istihareye mi yatıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "İstihareye falan yattığımız yok, dizi filmlerini seyrediyorum. Eşkıyalar bilmem ne yapmaz filmi yok mu, Hükümdar Olmaz (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz). O bittikten sonra ülkeyi, partiyi, arkadaşlarımı düşünüyorum. Sonra aklıma ne gelirse Başkanlık Divanı'nda konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.