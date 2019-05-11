Bahçeli 'Her şey çok güzel olacak' sloganına karşı slogan önerdi: Yıldırımlar çaksın...

Bahçeli, kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri YSK tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na destek için başlatılan 'Her şey çok güzel olacak' kampanyasını hedef aldı. Bahçeli, 'Her şey çok güzel olacak' sloganına karşı 'Yıldırımlar çaksın' sloganını önerdi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının yanlış olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, seçimle ilgili paylaşım yapan sanatçılara tepki gösterdi. Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı.

Bahçeli, "2014-2013 yıllarında Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak’a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken 'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var. Slogan çok yanlış" dedi.

Binali Yıldırım'a işaret eden Bahçeli, "Bana ille de bir slogan diyorsanız, İstanbul'da bu kadar gürleyen havada, yağmur bereket varken 'Yıldırımlar çaksın' derim" ifadesini kullandı.

'GALATASARAY O ŞAHSI AFOROZ ETSİN'

Bahçeli'nin hedefinde İmamoğlu'na destek mesajı veren sanatçılar ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak da vardı.

Bahçeli, "Siyasi krizi tahrik edici konuşmayı TÜSİAD alışkanlık haline getirmiştir. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Böyle şey olmaz. Yazık bu memlekete. TÜSİAD'ı halk da kabul etmiyor alternatifleri de doğmuştur. Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin, çok sayıda taraftarı bulunan kulübü bir kişi bu şekilde istismar edemesin" değerlendirmesinde bulundu.

​'CEM YILMAZ'I BUNDAN SONRA SEVEMEM'

Sözü komedyen Cem Yılmaz'a getiren Bahçeli, "Türkiye’de TV’ler olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben. Herkes Cem Yılmaz Bey’i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce ‘önce bir elbiseni değiştir’ derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen, git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49’u sevebilirsin ama yüzde 51’e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNULMAZLIK TEPKİSİ

Bahçeli, YSK üyelerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha dokunulmazlık çağrısı yaptı.

Bahçeli, "Bu kadar aşırı, karıştırıcı konuşmayı yapan bir kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemelidir. 'Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayım’ şeklinde bir teklif gelirse ilk müspet oyu vereceğimi söyledim. Böyle olmadığı takdirde savcılar soruşturma başlatırsa dokunulmazlığın kaldırılması noktasında bir fezleke talebinde bulunabilirler. O zaman bizim kanaatimizde bir değişiklik olmaz. CHP'nin bazı sözcüleri ‘hodri meydan’ diyor. Neyin hodri meydanını yapacağız? Getireceksen bu dokunulmazlığı sen getirecektin" diye konuştu.

'ÖCALAN AVUKATIYLA GÖRÜŞSÜN'

İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın sekiz yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşmesi de Bahçeli'nin gündemindeydi.

Bahçeli, "Bu bir talep meselesidir. Avukatıyla uzun yıllar görüşememesinin ısrarlı bir şeklidir. Bir hanımefendi milletvekilinin cezaevinde 160 günden beri ölüm orucu tutmuş olmasındandır. Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır. Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi, bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. Ağızlarına almaları gereken görüşme yattaki görüşmeler olmalıdır. Valla benim yatla alakam yok mitili soruyorsan onun için de yata gerek yok" dedi.