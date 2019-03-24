Bahçeli: Gelin de dedeleriniz gibi aynen sizi yerin dibine gömelim

MHP lideri Devlet Bahçeli,

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Yenikapı'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

Bahçeli'nin konuşması şu şekilde:

"İstanbul sıradan bir şehir değildir. Kudüs'ün kardeşi, Kerkük'ün kaderidir. İstanbul Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir.

Yeni Zelanda'yı kana bulayan vandallar 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyor."

'DEDELERİNİZ GİBİ SİZİ YERİN DİBİNE GÖMELİM'

"Şu anda Boğaz'ın Batı yakasındayız. İşte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi aynen sizi yerin dibine gömelim.

Konstantinapol da yok Kürdistan da. Vatanımıza yan gözle bakanın gözünü oyarız."

'ZİLLET İTTİFAKI BELADIR'

"Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu, 7 Ağustos'taki mitingde imrenilecek ruhunu kazandı. Cumhur İttifakı olarak ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik, beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik.

İstanbul'da zilletin öne çıkmasına asla müsaade edilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır."

'ŞEREFLİ KÜRT SEÇMENİMİZ...'

"Kimse İstanbul'daki şerefli 3 milyon Kürt kardeşimizin üzerine plan yapmasın. CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, bu Kılıçdaroğlu'nda umut yoktur. Kürtk kökenli kardeşlerime sesleniyorum. Sizi bizden çok seven olamaz. Amerika sizi bizden çok sevemez.

31 Mart'ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Ne mutlu Türk'üm diyene."