Bahçeli: Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon milli gaye olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat'ın doğusuna yapılacağı belirtilen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat'ın doğusuna yapılması gündemde olan operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçeli, "Fırat’ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekâtla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç’te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.

Bahçeli, "Hiçbir dış telkin görülmeden, hiçbir zalim müdahale olmadan, hiçbir baskı ve dayatmaya maruz kalmadan Türkiye’nin yeni bir sistem mimarisiyle buluşması Türk milletinin övünç madalyasıdır. Bu suretle 2018’de tarih yazılmış, müstesna bir Türk destanı yaşanmıştır. 1918’in hezimeti tamamen temizlenmiş, enkazın geride kalan tortuları bütünüyle ayıklanmıştır" ifadelerini kullandı.