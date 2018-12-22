Bahçeli: Fırat'ın doğusuna kuvvetle girilmeli, yer gök titremeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi' ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye için 2018'in tarihi dönüşüm ve milli diriliş dönemi olduğunu" iddia eden Bahçeli, bu yıl içinde yüzyıla sığmayacak demokratik atılımlar yaşandığını belirtti.

"Önümüzü kesmeye çalışanlar sükutu hayale uğradılar. Pes etmemizi bekleyenler pert oldu, zamanla elendi" açıklamasını yapan Bahçeli, "bin yılların mirasının yeni bin yıllara güvenle eklemlendiğini" bildirdi.

Bahçeli, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarına ilişkin, "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi" ifadesini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti: "ABD'nin Suriye’den çekilme kararının ne getirip ne götüreceğini, taktik adım olup olmadığını, stratejik hedeflerin yeniden revize edilip edilmediğini şimdilik bir yana bırakalım. Milli siyasetimizi oluştururken tarihe bakmalıyız, millet ne diyor ona dikkat etmeliyiz. Fırat'ın doğusu kurtarılmadıkça, zulüm kazınıp atılmadıkça, katiller cezalandırılmadıkça son vatanımızda dirliğimiz ve birliğimiz hep muallakta kalacak, mücavir toprakların emniyeti muammasını sürdürecektir. Hazırlıklar tamam olduktan sonra Fırat'ın doğusuna kuvvetle girilmeli, yer gök titremelidir."