Bahçeli: Erdoğan’a saygıda kusur etmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti üyelerinden Erdoğan'a saygıda kusur etmemelerini istedi.

Partisinin merkez yönetim kurulu, merkez disiplin kurulu ve milletvekilleriyle Kızılcahamam kampında bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, önceki günkü toplantının basına kapalı bölümünde partililerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bahçeli, gerek AKP’nin kazandığı belediyelerin, gerekse MHP’nin kazandığı belediyelerin kadrolarıyla ilgili “ülkücülerin beklenti içine girmemesi gerektiğini” söyledi. Bahçeli, “Biz, bir beklentiyle Cumhur İttifakı’na destek vermedik. Beklenti içine girip, talebi olanlar varsa, beklemesinler. Beklenti içine girmeyin. Biz bir talepte bulunamayız. Ama ülkücü olup da kadrolarda liyakatiyle bir yere gelebiliyorlarsa, gelsinler. Zaten bunu kendileri de görüyor. Arkadaşlar bunu bilsinler, buna göre hareket etsinler. Biz, devlet, millet, beka, terörle mücadele için hükümete ve devlete destek veriyoruz” dedi.

“Cumhur İttifakı’nı bozmak ve bu ittifaka fitne, fesat sokmak isteyenlerin her zaman olacağını” belirten Bahçeli, bu noktada partililerinden “dikkatli olmalarını” istedi. “Tuzaklara düşmeyin. Birlik beraberliğimizi koruyalım” görüşünü dile getiren Bahçeli, ittifak ile ilgili, yerel seçimlerden önce “Bu ittifak yerel seçimlere kadar devam eder. Seçimlerden sonra biter” diyenlerin olduğunu anımsatarak, “Yanıldıklarını görecekler. İttifak 2023’e kadar devam edecek. Herkes üslubuna dikkat etsin. İttifakı zedeleyecek açıklamalardan, hareketlerden ve tavırlardan uzak durun. Cumhurbaşkanı’na saygıda kusur etmeyin” uyarısında da bulundu.

