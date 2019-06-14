Bahçeli, Erdoğan'a rahatsızlığını iletti

İstanbul seçimine çok az bir süre kala AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sürpriz bir şekilde yeniden bir araya geldi. Görüşmede Bahçeli'nin MHP kanadında rahatsızlık yarattığı iddia edilen konuları gündeme getirdiği belirtildi.

İstanbul seçimine az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sürpriz bir şekilde yeniden bir araya geldi.​ ​Bahçeli’nin Erdoğan’la görüşmesinde “özellikle AKP’nin son düzlükte Kürt seçmenlere yönelik sözleri” üzerine “MHP’nin ilkelerinden taviz vermeyeceği, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin bekası için oluştuğu ve MHP’nin de milli bekanın savunucusu olduğunu” ilettiği ifade edilidi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bahçeli’nin ayrıca ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimde, “Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğu ve iktidarın atacağı adıma MHP’nin destek vereceğini” söylediği öğrenildi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fener Rum Patriği Bartholomeos için “ekümenik” paylaşımı yapmış ve Diyarbakır’da “Kürdistan” ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yemin töreninde “Kürdistan şehitleri” için saygı duruşunda bulunmuştu.​ ​