Bahçeli dün açıklamıştı: Hulusi Akar'ın odasında görüntülendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada, 'Hulusi Akar'a Kuran, Türk bayrağı ve silah hediye ettim' demişti. Bahçeli'nin hediyesi, Akar'ın odasında görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilişkin dün yaptığı açıklamada, "2 Ekim 2015'te Hulusi Akar paşayı ziyaret ettim. Burada diğerlerinde olmayan, yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. O da şudur: Hulusi Akar Paşa'ya Kuranı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama silah hediye ettim. Bu neden aklıma geldi? Niçin Hulusi Akar Paşaya verildi? Geleceği okumak demeyeceğim ama bu anlamlı hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. O günden sonraki gelişmelere bakınca bunu verdiğime çok memnunum. Hulusi Akar Paşa Kuran'a, bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Hulusi Akar'ın makam odasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı görüntülendi.