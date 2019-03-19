Bahçeli: Domates, patlıcanla meşgul oluyorlar, Kandil'e uçuşun, oradan dönüşün maliyetini düşünen yok

NTV ve Star TV’nin ortak yayınına konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı’na yönelik ‘sonuç ne olursa olsun devam edecek’ ifadesini kullandı. Bahçeli ülkedeki ekonomik krize yönelik olarak ‘Diyarbakır'dan kalkan uçağın Kandil'e uçuşu, oradan dönüşü, her havalanmadaki lastik kaybı, yıpranma, amortisör durumu, bombalama vs.... Bunların maliyetini hiç düşünen yok’ ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NTV ve Star TV’nin ortak yayınında Nazlı Çelik’in sorularını yanıtladı.

“Cumhurbaşkanı’nı çalışamaz hale getirme gayreti içindeler” diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın "sonuç ne olursa olsun devam edeceğini" söyledi. Muhalefetin "Ekonomik karamsarlık yaratmaya" çalıştığını iddia eden Bahçeli, bunun "muhalefet için tarihi bir hata olduğunu" öne sürdü.

‘KANDİL’E UÇAN UÇAĞIN MALİYETİNİ DÜŞÜNEN YOK’

Bahçeli katıldığı programda, “Ekonomik büyüme üretmek demektir. Üretebilmek için yatırım yapmak lazım. Yatırım yapabilmek için tasarrufta bulunmak lazım. Ama Türkiye'nin şartlarını görüyorsunuz. Domates ve patlıcan fiyatıyla meşgul oluyorlar da Diyarbakır'dan kalkan uçağın Kandil'e uçuşu, oradan dönüşü, her havalanmadaki lastik kaybı, yıpranma, amortisör durumu, bombalama vs.... Bunların maliyetini hiç düşünen yok” ifadelerini kullandı.

‘MANSUR YAVAŞ ÇEKİLMELİDİR’

Mansur Yavaş’ın CHP’den aday olması konusunda konuşan Bahçeli “MHP'den oy çelmek için düşünülen bir kavramsa bu doğru değildir. MHP ve ülkücü camia yediveren gülü gibi oldu. Her yerde varlar. Hep de eskiler. Eğer bu eskiler şuan var olanların yanında olsa iktidar oluruz. Beraber olursak uzun süreli iktidar oluruz” diye konuştu.

Yavaş’a yönelik mahkeme konusundaysa “...Şimdi de bir takım olaylar var. Bu olaylar üzerine benim yani yargı yolu sonuçlanıncaya kadar, Türkiye'nin gündemine taşınmış ve seçime de 11 gün kala böyle bir aday basında yazdığı kadarıyla, kendilerinin yaptığı açıklamaların da yetersizliğini ele alırsanız benim kanaatim odur ki bu şahıs Cumhuriyet Halk Partisi adaylığından çekilmelidir. Bu şahsa da partisine de siyasi etik açısından hepimize zarar verir” diyerek "Kılıçdaroğlu’nun ‘siz buradan ayrılın’ demesini bilmesi gerektiğini" söyledi.

'MHP İDAMI DESTEKLER'

Bahçeli, idam tartışmaları hakkında "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

"Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik."