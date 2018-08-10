Bahçeli: Dolarla doğmadık, olmayınca da ölmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dövizdeki dalgalanmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Dolara mahkum değiliz. Dolarla doğmadık, olmayınca da ölmeyiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dövizdeki dalgalanmalara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Vicdan sahibi her insanımız, vatan ve milliyet hislerine haiz her kardeşimiz şu anda karanlık ve kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kaldığımızı itiraf ve ifade edecektir. Türkiye’yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: