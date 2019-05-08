Bahçeli 'dokunulmazlığı' yanlış anlamış...

Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunma çağrısı yaptı ancak Bahçeli'nin yaptığı çağrının hiçbir karşılığı yok. Bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması ancak hakkındaki bir soruşturma üzerine ve bu soruşturmayla sınırlı olarak talep edilebiliyor. Bu talep de önce Adalet Bakanlığı'na sonra da Meclis gündemine sunuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "kendi dokunulmazlığını kaldırma" çağrısında bulundu.

"Yargıya çete diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan zat gel dokunulmazlığının kaldırılması için talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim diyorum" ifadelerini kullanan Bahçeli, 1999'dan bu yana vekillik yapmasına rağmen Anayasa'dan kaynaklanan yasama dokunulmazlığını anlamamış görünüyor.

Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının "kişisel" bir taleple hayata geçirilmesi mümkün değil. Bu konuda tanımlanmış koşullar ve bir süreç var.

BAHÇELİ KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİL DE SAVCIYA MI SESLENDİ?

Dokunulmazlığın kaldırılması için savcılık tarafından bir soruşturma yürütülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması yönünde fezleke hazırlanması gerekiyor.

Bu fezleke Meclis'e sunulmak üzere önce Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor, Bakanlık tarafından da Meclis Başkanlığına sunuluyor.

Meclis'te de öncelikle ilgili dosya Karma Komisyon'un gündemine alınıyor, komisyondaki kararın ardından Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geliyor.

Bahçeli'nin sözünü ettiği "ilk oyu ben vermezsem namerdim" sözü ise burada devreye giriyor. Dolayısıyla, Kılıçdaroğlu'nun itham edildiği şekilde yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılmasından önce bu konuda bir soruşturmanın başlatılması gerekiyor!

Konuyla ilgili önemli bir diğer temel sorun ise dokunulmazlığın kaldırılması uygulamasının sınırları ile ilgili. Bir vekilin, belirli bir soruşturmayla ilgili süreç sonunda dokunulmazlığı kaldırıldığında aslında tüm dokunulmazlığını kaybetmiş olmuyor. Dolayısıyla kaldırma uygulaması kişiye değil konuya/dosyaya özel bir uygulama.

Bahçeli belli ki, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını, HDP'li vekillere sıklıkla uygulandığı şekilde bir milletvekilinin meclis kararıyla tasfiye edilmesi olarak kavrıyor.