Bahçeli destekçisi Çakıcı'dan Erdoğan'a: Beyninin derinliklerine sok...

24 Haziran seçimleri öncesi Bahçeli ile hastanede görüşen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada Erdoğan'ı hedef aldı.

Kırıkkale Keskin T Tpi Cezaevinde yatan ve seçim öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından afla serbest bırakılması sağlanmaya çalışılan isimlerden Alaattin Çakıcı, seçim sonrası açıklamada bulundu.

"Devletimiz ve milletimiz, bugün ülkemizin bekası için özgür iradesiyle MHP’nin büyük gayretiyle, sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yeni oluşumun başkanı seçilmesinde en büyük etken sayın Bahçeli ve yol arkadaşlarıdır" diyen Çakıcı, "AKP’li olmayan ama devlet bekası için ona oy veren ve verdirenlerin onun selamına ve teşekkürüne ihtiyacı yoktur! Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki Fetö’cüleri temizle. Devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD’ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece 'sözde değil pratikte' adalet kavramından elini çekmezsen, devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır, lütfen unutma. Devletin sahibi sen değilsin ! Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır. Unutma ! Sen yolcusun, Ülkücüler ve Türk Milliyetçi’leri, her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancılardır! Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok" ifadelerini kullandı.