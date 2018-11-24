Bahçeli: Cumhur ittifakı milli beka için önemli, üç büyük kentte aday göstermeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'daki belediye başkanları toplantısında, 'Cumhur ittifakının devamı milli beka için önemlidir. İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm büyükşehir belediyelerinin cumhur ittifakına göre şekillenmesini istiyoruz' dedi. Bahçeli, 'İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceğiz' açıklaması yaptı.

Devlet Bahçeli, Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. "MHP gücüne güç katarak büyüyor. Hiçbir zafere kolay yollardan varılmaz. Her zafer bedel ister" diyen Bahçeli, "Hiç kimse davadan daha önemli değildir, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Yoldan çıkan davanın önünde engeldir" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: Türkiye tarihi bir dönemden geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, üçüncü evresine girmiş durumdadır. 24 Haziran'da milletimiz tercihini yapmıştır. 9 Temmuz Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmeye başlanmıştır. Bu bir milattır. Yeni hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracak, devlet mekanizmasındaki tıkanıklıkları da açacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün kurum ve kurallarıyla tam olarak oturmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türk milletinin başarısıdır. Hiçbir yönlendirme, baskı yaşanmadan hükümet sistemi, cumhurun bizzat irade ve isteğiyle değişmiştir. Kendi kaderimize çok şükür kendimiz yön verdik. Kendi söküğümüzü kendimiz diktik. Kansız, kavgasız ve krizsiz bir sistem değişikliği dünyada eşine az rastlanır bir kazanımdır. Tüm dünya kimi zaman gıpta ile kimi zaman da kıskançlıkla Türkiye’yi izlemiştir. ‘ÖNLEM ALINMAZSA YENİ SİSTEM ÖLDÜRÜCÜ BİR DARBE YİYECEKTİR’ Çelişkiler aşılmakta, uyum sorunları giderilmektedir. Çok şükür, aşı tutmuş, Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Cumhur ittifakına takdirini göstermiş, buna da devam etmektedir. Türkiye’nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için mahal idareler seçiminin makul neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumuzdur. Cumhur ittifakının devamı milli beka için mecburidir. Eğer 31 Mart’ta rövanşı almak isteyenlere gün doğarsa karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır. Bunun emareleri şimdiden görülmektedir. Şayet önlem alınmazsa yeni sistem öldürücü bir darbe yiyecektir. Kaotik tartışmalar tırmanacaktır. 'İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ' Daha önce mahalli idareler seçimlerine ilişkin 4 ayaklı programımızı açıklamıştım. Yeni sistemin yerleşmesinin kurum ve kurallarıyla faaliyetinin en temel gündem olduğunu hatırlatmıştım.

Yanlış değerlendirmeler vuku buldu. Yerelde ittifak önerimiz ya anlaşılmadı ya da anlaşılmak istenmedi. Sabote edildik, görüşlerimiz çarpıltıldı. 31 Mart'a Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı olarak bakıyoruz demiştim. Cumhur İttifakının tarihi görevinin bir kez daha göstermesini mühim görüyoruz. Biz cumhur ittifakına asla taktiksel bakmadık. Kızılcahamam'da dedim ki İstanbul'un dışında her seçim bölgesinde adaylarımız olacaktır. Grup toplantımızda da yerelde ittifak arayışımızın kalmadığını beyan etmiştim. Üstten ve üst perdeden konuşmalar yereldeki ittifak çalışmalarını sekteye uğratmıştı. Bu gelişmeler çerçevesinde yerelde ittifak çalışmaları soğumaya alındı. Ancak ortamın müsait olduğunu gören zillet ittifakının paydaşları birer birer inlerinden çıkmıştır. Beka diyen cumhur ittifakına her fırsatta bağlılığını haykıran MHP, buna nasıl sessiz kalacak. Biz Türkiye'nin suikasta uğramasına duyarsız kalır mıyız? Biz bu sürece tepkisiz kalamazdık. Olup bitenleri hareketsiz bir şekilde izleyemezdik.

31 Mart seçimlerinden alınacak sonuçlar için elimizi taşın altına koyacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. MHP İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'den aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun desteğimiz tam olacaktır. Diğer her yerde adaylığımız vardır, adaylığı belli olan arkadaşlarımız da çalışmaya devam etmektedir.