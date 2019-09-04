Bahçeli CHP’yi ve İmamoğlu’nu hedef aldı

MHP lideri Devlet Bahçeli Sivas Kongresi dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında CHP’yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda CHP’yi hedef aldı. CHP’yi “manda ve himayecilikle” suçlayan Bahçeli’nin hedefinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

Bahçeli Twitter’dan yayımladığı mesajında “Sivas Kongresi’nde yeşeren manda ve himaye damarı bugünkü CHP’de aynısıyla yaşıyor” dedi.

Atatürk'ün CHP'nin ilk kurultayı olarak Sivas Kongresi'ni açıkladığını belirten Bahçeli "Ancak o günkü CHP’yle bugünkü kaçak ve korsan CHP geceyle gündüz kadar birbirinden uzaktır, birbirine yabancıdır” yorumunda bulundu. Bahçeli açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu Sivas Kongresi’ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli bir aktör(!) olarak ortaya çıktığı bir kongre şeklinde tanımlıyor. Samsun’a kim çıktı? Amasya Genelgesi’ni kim yayınladı? Erzurum Kongresi’ni kim yaptı? Peki Anaftartalar ve Conkbayırı’ında kim vardı?”

“CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir.”

"PKK ve HDP’yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı’nı tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas’tan Kandil’e savurmuştur! Bu savruluş iflastır. Sivas’ta PM’yi toplayanlar hata yapmışlar, istismara çanak tutmuşlardır. Asıl toplanacakları orası değil emperyalizmin karanlık kovuğudur."

İMAMOĞLU'NUN KAYYUM TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da "seçildiğinden beri skandalların göbeğinde" diyerek hedef alan Bahçeli "İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum’da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti. Dahası zam üstüne zamla İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarını kararttı" dedi.

Bahçeli İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde kayyum kararına tepki göstermesine ilişkin ise "Kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi'nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK'lılara destek turuna çıkması zillettir" yorumu yaptı.

Bahçeli mesajında şu sözlere yer verdi: "Madem Diyarbakır'a gitti gitmesine, evlatları dağa kaçırılan gözü yaşlı anaları da ziyaret etseydi, terörü lanetleseydi. Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu'ndan dolayı kahraman Mehmetçik'e başarılar dileyip dua etseydi. Halay çekip horon tepmesini biliyor da, bunları mı bilmiyor? CHP'li Belediye Başkanı'nın HDP'lileri görünce 'Aynı yerdeyiz, aynı noktadayız' itirafı bölücü bir dil, terörü aklamaya çalışan lekeli bir duruş, hıyanete selam duran köhne bir üsluptur. İstanbul'da işler bitti de sıra Diyarbakır'a mı kaldı? CHP, HDP'nin kuluçka yerine yatmıştır."