Bahçeli: CHP'nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır

Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın bedeli hakikaten çok ağır olur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: