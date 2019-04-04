Bahçeli: CHP'nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır

Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın bedeli hakikaten çok ağır olur" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Sandık başındaki görevlilerin maksatları, neye ve kimlere hizmet ettikleri mutlaka deşifre edilmeli. FETÖ'cüleri, PKK'lıları arkasına alıp siyasi dolandırıcılığa sapanlar milletimizin sabrını test etmesinler.
- Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur.
- CHP Genel Başkanı'na ne oluyor? Türkiye'yi germeye, gürültü patırtı çıkarmaya niye kalkışıyor? Zafer hırsızlığıyla, sandık oyunlarıyla İstanbul'un veya Ankara'nın kaderine gölge düşürülemez.