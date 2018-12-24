Bahçeli-Çakıcı fotoğrafının nasıl çekildiği ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri öncesinde Alaattin Çakıcı'yla hastanede bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Mayıs günü hükümlü Alaattin Çakıcı'yla hastanede bir araya gelmişti.

Bahçeli'nin tartışma konusu olan ziyaretine ilişkin Milliyet yazarı Talat Atilla, "Bahçeli ve Alaattin Çakıcı fotoğrafının perde arkası" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazının ilgili bölümü şöyle: