Bahçeli-Çakıcı fotoğrafının nasıl çekildiği ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Mayıs günü hükümlü Alaattin Çakıcı'yla hastanede bir araya gelmişti.
Bahçeli'nin tartışma konusu olan ziyaretine ilişkin Milliyet yazarı Talat Atilla, "Bahçeli ve Alaattin Çakıcı fotoğrafının perde arkası" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Yazının ilgili bölümü şöyle:
Bahçeli’ye, 'Çakıcı’nın sağlığı iyi değil!' bilgisi verilince...
Kurmaylarına 'Ülkücünün ölüsünü unutmuyoruz, dirisini mi unutacağız? Çakıcı’yı ziyaret edelim' talimatı verir.
Kırıkkale Başsavcısı, MHP Kırıkkale il başkanı aracılığıyla kendisine iletilen görüşme talebini Ankara’ya bildirir.
Ziyaret günü yaklaştıkça Başsavcı, Ankara’dan izin talebi almak için arama trafiğini hızlandırır ama...
Başkentten 'Ne evet, ne hayır!' yanıtı verilmez.
***
Görüşme için olumlu yanıt gelmemesine rağmen Bahçeli, kurmaylarına 'Yola çıkıyoruz' der.
Makam arabası Kırıkkale il sınırlarına giriş yaptığında dahi beklenen izin bir türlü çıkmaz ama...
Buna rağmen Bahçeli makam şoförüne 'Arabayı hastaneye sür' talimatı verir.
MHP liderinin hastane avlusuna kadar girdiğini öğrenen Başsavcı, kendi inisiyatifini kullanarak görüşme iznini imzalar.
Çakıcı’nın yanına girerken Bahçeli ve kurmaylarına arama yapılmayınca, MHP heyetinin telefonla içeriye girmesi mümkün olur.
Çakıcı, Bahçeli’yi ceketinin önleri ilikli şekilde kapıda karşılar.
Görüşmenin bitmesine yakın, MHP’nin önemli kurmaylarından, Semih Yalçın’ın aklına cep telefonundan Bahçeli ve Çakıcı’nın fotoğraflarını çekmek düşünce, tarihe geçen o kareler ölümsüzleşir..."