Bahçeli: Bugün beka sorunlarımız geçmişe göre ağırlaşmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te yaptığı konuşmasında 'Zillet ittifakını oluşturan partiler beka sorunu yoktur diyor. Bunu gelsinler Ertuğrul Gazi’nin huzurunda söylesinler' diyerek, 'Bugün beka sorunlarımız geçmişe göre ağırlaşmıştır' ifadelerini kullandı.