Bahçeli: Bugün beka sorunlarımız geçmişe göre ağırlaşmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor.
İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:
"Zillet ittifakını oluşturan partiler beka sorunu yoktur diyor. Bunu gelsinler Ertuğrul Gazi’nin huzurunda söylesinler.
Büyük milletlerin he zaman beka sorunu vardır. Türk milleti büyüktür ve her zaman da büyük kalacaktır.
Bugün beka sorunlarımız geçmişe göre ağırlaşmıştır.
Beka olmadan siyaset yapmanın manası söz konusu mu 31 Mart gelip çattığında zillet ittifakına Söğüt’ün tutumunu gösterecek misiniz?"