Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik' ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

"Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik. 103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur.

Afrin'in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.

'BİZİ KOLAY LOKMA SANDILAR'

18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz.

'AB KARŞIMIZA SANAL ENGELLER ÇIKARDI'

AB üyelik süreci yılan hikayesine döndü. Geldiğimiz bu aşamada bırakınız üyeliği, müzakerenin bile sürüp sürmeyeceği belli değil. AB karşımıza bariyerler dikti. Ülkemizin önüne sanal engeller çıkardı. Türkiye, onurlu ve omurgalı bir devlettir. Milli onurun ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Varna zirvesi doğal olarak geçen hafta Brüksel'de alınan son derece rahatsız edici bir dizi kararın ardından yapılmıştır.

AB Konseyinin, ülkemizin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kınayan açıklaması skandaldır, iflah olmaz bir Haçlı kafasıdır. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar?''