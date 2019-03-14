MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bize saray bekçisi diyen ahmaklar; biz vatanın, al bayrağın, ezanın bekçisiyiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aksaray'da düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

"Üslubumuza, sözlerimize azami dikkat edeceğiz; nezaketi elden bırakmayacağız, siyaseti, rekabeti, yozlaştırmayacağız; kırıcı, incitici olmayacağız" diyen Bahçeli, konuşmasının devamında, "Bize 'saray bekçisi' diyen ahmaklar, biz bu vatanın, al bayrağın, susturalamayacak olan ezanın bekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır doya doya yer. Peki beka yenir mi? Ucuzu, pahalısı olur mu?" diye konuştu.