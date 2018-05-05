Bahçeli, Akşener'i hedef aldı: Pensilvanya’nın tembihi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '100 bin imzayla ilgili bir düşüncemi paylaştım. FETÖ’nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım!' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı olmak için toplanması gereken 100 bin oya ilişkin yaptığı açıklamada, imzaların "FETÖ" bağlamında incelenmesi gerektiğini söylemişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert tepki gösterdiği bu sözlere ilişkin Bahçeli'den bir açıklama daha geldi.

"Hafta içinde, Cumhurbaşkanı adayları için toplanması gündemde olan 100 bin imzayla ilgili bir düşüncemi paylaştım. FETÖ’nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım!" diyen Bahçeli, "Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar, yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim öyle de oldu. Yusuf Has Hacib, 'kötüye katılma, tavrını diri tut' diyor ya, ben de aynen bunu yaptım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya’nın bir tembih ve teşviki söz konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.

CHP’nin 15 kiralık milletvekilinin takviyesiyle grup kuran bir sözde parti, doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına kanunen sahip olmasına rağmen, hangi destek vaadiyle kısa süre içinde imza toplamaya kalkışmıştır? Sorduğum bir diğer soru da budur.

Bir hanım olması sebebiyle İP’in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim.

Madem şahsıma açıkça çağrıda bulunuyor, Twitter’den etiketleme yapıyorsa, buyursun, topladığı imzaların alayını birden kargoyla bize göndersin.