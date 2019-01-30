Bahçeli: AKP kimi aday gösterirse onu destekleyeceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanlığı seçimleri konusunda, 'AKP kimi başkan adayı olarak gsterirse onu destekleyeceğiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Bahçeli ve Özhaseki kameralar karşısına geçti.

Özhaseki, "Değerli genel başkanımızın ziyaretleri bize onur vermiştir, güç katmışlardır. Çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

BAHÇELİ: ADAYIMIZ ÖZHASEKİ'DİR

Bahçeli ise şunları söyledi:

61 gün sonra Türkiye'de önemli bir seçim gerçekleştirilecektir. Mahal idareler seçimleri geçmişte her dönem için önemlidir, anlamlıdır. Ancak sayın başkan adayımızın söylediği şekliyle bu seçim daha farklı bir önem taşımaktadır.

Siyasi partilere başarılar diliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşturulması sırasında başlatılan Yenikapı ruhu içerisinde, MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de gönül birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız sayın Özhaseki'dir. Ve milliyetçi camia, bütün kurul ve kuruluşlarıyla davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla sayın Özhaseki'nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir.

TBMM BAŞKANLIĞI

Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifa kararıyla ilgili, “Bu fazilet ve erdemli bir davranıştır. Çok propaganda tesiri altında kalmayan güçlü bir iradedir. AKP kimi Meclis başkan adayı olarak ilan ederse ona destek vereceğiz" diye konuştu.