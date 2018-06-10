Bahçeli af çağrısını yineledi, 'baraj sorunumuz yok' dedi

İzmir'de konuşan Bahçeli, MHP'nin baraj sorunu olmadığını söyledi, daha önce yaptığı af çağrısını yineledi. 'Son günlerde FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır' diyen Bahçeli 'böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır' ifadelerini kullandı.

İzmir'de partisinin Bölge İstişare Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli baraj sorunları olmadığını söyledi, daha önce yaptığı af çağrısını yineledi.

Yeni darbe girişimleri konuşulduğunu söyleyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir’den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum: Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır."

2007 Milletvekili Genel Seçimlerinde partilerinin barajı aşamayacağı propagandası yapıldığını söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

“Kiralık anketçiler partimizi baraj altında göstermek için sıraya girmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde TBMM’de 70 milletvekili ile temsil edilecek oy almıştı. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken ahlaksız kumpaslara maruz kaldık. Anketçiler ve çevresindeki simsarlar aynı kirli tezviratlarla baraj altında kalacağımızı iddia ettiler. Milletimiz 2011 seçimlerinde TBMM’ye 53 MHP milletvekilini gönderdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde baraj altında kalacağımız söyleyen pek çıkmıyordu ama bundan daha vahim bir durum vardı. O da şimdilerde tedavülde tutulan dip dalga lafının sık sık telaffuz edilmesiydi. 7 Haziran seçimleri sonrası dip dalga söylemlerini diline dolayanlar kaostan medet ummuş, krize bel bağlamış, teröristlere siper olmuşlardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimiz baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM’de yerini aldı. Biz defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile. MHP’nin baraj sorunu yoktur. Türk milleti MHP’siz, MHP milletsiz yapamaz."

Af konusunu yineleyen Bahçeli, "teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması" için mücadele edeceklerini söyledi.