Bahçeli: ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi geçmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD krizine ilişkin, 'ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiştir' açıklamasında bulundu.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

"ABD yönetimini tesir altına alan karanlık zihniyetin halen görevlerini başarıyla yürüten iki bakanımız hakkında almış olduğu yaptırım kararları hukuken geçersiz, ahlaken çürük, esasen yok hükmündedir" diyen Bahçeli, "Türk milleti emperyalizme kan veren Evanjelist komployu, Türk ve İslam düşmanlığına istikamet çizen Siyonist kumpas ve kuşatmayı müteneffir bir tavırla izlemektedir. Türkiye çadır devleti değildir. Türkiye aşiret yönetimi, muz cumhuriyeti değildir. Türkiye tehdit ve şantajlarla taviz koparılacak yeni yetme bir ülke hiç değildir. ABD yönetimi haddini çoktan aşmış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiş, hakkında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı tartışmalı bir Papaz uğruna müttefiklik müktesebatını hiçe saymıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: