Bahçeli, 100 bin imzada 'FETÖ' taraması istedi

Devlet Bahçeli, Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan 100 bin imzada 'FETÖ' taraması yapılmasını istedi. MHP Genel Başkanı bir soru üzerine 'adli bir incelemeden söz etmediğini' söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenler için "FETÖ" taraması yapılmasını istedi.

Adaylık için imza toplamayacak olmanın rahatlığıyla konuşan Bahçeli, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir” diye konuştu.

MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir soru üzerine "adli bir incelemeden söz etmediğini" de belirtti.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: