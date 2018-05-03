Bahçeli, 100 bin imzada 'FETÖ' taraması istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenler için "FETÖ" taraması yapılmasını istedi.
Adaylık için imza toplamayacak olmanın rahatlığıyla konuşan Bahçeli, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir” diye konuştu.
MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir soru üzerine "adli bir incelemeden söz etmediğini" de belirtti.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. Sizinle paylaşıp paylaşmamayı da düşündüm… 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 cumhurbaşkanı adayı 100 bin ile müracaatı öngördü. Bu 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişiden bir tanesi CHP’nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu 100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Şahsiyet 100 bin seçmenle adaylığını koyacağını ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur: FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi uygulamaya konuldu. Çok sayıda görevden alma oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ’nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir burası kafamı biraz meşgul ediyor. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir.