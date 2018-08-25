Bağış: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde sabotajdan şüpheleniyorum

Yunanistan basınına konuşan eski AB Bakanı Egemen Bağış 'Yunan yargısının bazı kararları o kadar mantıksız ki, bazen bir iç veya dış baskıların Türk-Yunan ilişkilerini sabotaj etmek için onlara baskı yaptığından şüpheleniyorum' dedi.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Yunanistan'ın resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı’na röportaj verdi.

Yunan yargısının darbe girişimcisi 8 Türk askeriyle ilgili almış olduğu kararları yorumlayan Bağış, "Yunan yargısının bazı kararları o kadar mantıksız ki, bazen bir iç veya dış baskıların Türk-Yunan ilişkilerini sabotaj etmek için onlara baskı yaptığından şüpheleniyorum" dedi. Yunan yargısının bağımsızlığına bir eleştiri getirmediğini belirten Bağış, "Bizler Yunan yargısının bağımsızlığı konusunu eleştirmiyoruz. Ancak hiçbir suç cezasız kalmamalıdır. Bu uluslararası hukukun bir kanunudur" ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevinde 1 Mart tarihinden 14 Ağustos tarihine kadar tutuklu kalan 2 Yunan askeri konusuna da değinen Bağış, "Diplomatik çabalar süreci kolaylaştırdı. Biliyorum ki bu dönem içerisinde iki taraftan da diplomatik çabalar devam etti ve Yunan yetkililer ve askerlerin aileleri Edirne'de cezaevinde askerleri ziyaret edebiliyorlardı" şeklinde konuştu. Süreçte Avrupa Komisyonu’nun önemli rol oynadığını kaydeden Bağış, "Tabii ki burada Avrupa Komisyonu üyesi Dimitris Avramopoulos'un önemli rol oynadığını belirtmem gerekmekte. Çünkü Başkan Erdoğan ile uzun yıllardan beri süregelen bir güven ve dostluk ilişkisi bulunmakta. Kendisi hem başkanımıza hem de bakanlara sürekli olarak mesajlar göndermekteydi" dedi.

HAVA SAHASI İHLALİ

Bağış, Atina Haber Ajansı’nın Ege'de Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili sorusunu, "Sizin hava sahasını ihlal dediğiniz şey Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında uçuşudur. Türkiye, Yunanistan’ı kışkırtmak için adım atmıyor sadece uluslararası hukuktan doğan kanuni çıkarlarını koruyor. İki ülke NATO üyesi ve ikimiz de birbirimizi korumak ve kollamak zorundayız" diye yanıtladı.