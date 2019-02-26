Bağcılar'da asılsız ihbar: Metro istasyonu kapatıldı

Bağcılar'da, asılsız ihbar nedeniyle polis hareketliliği yaşandı. Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Asılsız ihbarı yapan kişi gözaltına alındı. Giriş ve çıkışlara kapatılan metro istasyonu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine yeniden açıldı.

Bağcılar'da, asılsız ihbar nedeniyle polis hareketliliği yaşandı.

Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildikten sonra ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Asılsız ihbarı yapan kişi gözaltına alındı. Giriş ve çıkışlara kapatılan metro istasyonu açıldı.

BOMBA İHBARI YAPILDI

Alınan bilgiye göre, bir kişi saat 21.45 sıralarından Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bomba ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis hareketliliği yaşandı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Polis ekipleri metro istasyonunda aramalar yaptı. İhbarı yapan kişi Bağcılar İlçe Emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

İhbarı yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmayan biri olduğu ve asılsız ihbarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Metro istasyonundaki önlem kaldırılarak normale döndü.