Babası AKP adayı olunca İyi Parti’den ayrıldı

Turgut Altınok AKP’den Keçiören belediye başkan adayı olunca kızı Ayça Altınok İyi Parti’den istifa etti.

1994-2009 yılları arasında üç dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 30 Mart 2014’te BBP’den Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ve yüzde 30 oy almıştı. Daha sonra "kaset olayıyla" siyasetten ayrılmak zorunda kalan Altınok, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıtımıyla AKP’nin Ankara Keçiören belediye başkan adayı olarak siyasete geri döndü.

Altınok’un kızı Ayça Altınok da siyasete İyi Parti ile atılmıştı. Akşener, 19 Haziran 2018’deki Düzce mitinginde Altınok’u “Efsane belediye başkanının kızı” sözleriyle tanıtmış ve İyi Parti rozetini takmıştı. Ancak babasının AKP’den adaylığının kesinleşmesinin ardından Ayça Altınok’un İyi Parti’den ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Akşener ile babasının uzun yıllara dayanan bir dostluğu olduğunu söyleyen Altınok, istifa sürecini şöyle anlattı: