Babacan'ın danışmanı Reuters'a konuştu, partinin ne zaman kurulacağını açıkladı

Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanının, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını söyledi.

23 Haziran seçimi sonrası hızlanan yeni parti tartışmasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, "Yeni parti AKP'nin ilk yıllarındaki politikalarını savunacak" dedi.

Danışman, Meclis'teki AKP milletvekilleri de dahil bazı siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Aynı danışman, AKP'nin Meclis grubundan ayrı bir grup çıkarılabileceğini söyledi ancak kaç milletvekilinin istifa edebileceği konusunda bir sayı vermedi, yeni partinin büyük ihtimalle sonbaharda kurulacağını açıkladı.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan AKP yetkilisi, "Babacan güçlü ve saygı duyulan bir isim. AKP elbette yeni kurulacak partiden etkilenecektir ancak bu etkinin doğuracağı oy kaybı ile başa çıkabilir" dedi.