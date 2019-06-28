Babacan'dan Erdoğan'a: O imkan kalmadı...

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Ali Babacan, Erdoğan görüşmesine ilişkin detayları yazarken, Babacan'ın kuracağı partinin 'hedeflerine' de yazısında yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Babacan arasındaki görüşmeye ilişkin yeni notlar paylaşılırken, Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin "ayrıntılı" bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor.

Babacan ile Erdoğan arasındaki görüşmeden notları paylaşan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, partinin hedeflerine de köşesinde yer verdi.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

12 gün önce yapılan görüşmede Erdoğan ile Babacan arasında şu diyalog yaşandığını öğrendim:

- Ali Babacan: Sayın Cumhurbaşkanım ben AK Parti'den ayrılacağım. Benden duyun istedim diyor.

Erdoğan: Hayrola nedir sıkıntın?

Ali Babacan düşüncelerini, hedeflerini 40 dakika boyunca açıkça ortaya koyuyor.

Erdoğan: Bu yapmak istediklerini anlıyorum, bak burası evin gel bunları burada yap.

- Ali Babacan: O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…

RAHABİLİTE EDİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM VE ÖZAL

Babacan'ın yakın çalışma ekibinde yer alan kaynağım Ali Babacan'ın kuracağı partinin hedeflerini ilk kez özetleyerek şöyle açıkladı.

- Rehabilite edilmiş parlamenter sistem olmazsa partisiz cumhurbaşkanı olmasından yanalar.

- AB sürecinin yeniden başlamasını sağlayacaklar.

- Özal'ın İslam'a bakış açısını benimsiyorlar.

- Ak Parti'nin kuruluş ilkelerinin yenilenmesi ve daha geniş kitleye hitap edecek şekilde revize edilmesi arzulanıyor.

- S -400 konusunda hükümetin eksik bilgi ile hareket ettiği inancındalar

- Kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağlanması amacıyla ‘bağımsız yargı’ reformu öngörülüyor.

- Çok farklı kesimlerden ve toplumun her katmanından insanların partileşme sürecinin başından itibaren yer alması planlanıyor.