'Babacan ve Gül Millet İttifakı’na yöneldi'

Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün yeni parti girişiminde muhalefeti tek çatı altında birleştirmeyi öngören Fransa'daki ‘Macron modelini’ izleyecekleri ve Millet İttifakı ile görüştükleri ileri sürüldü.

Eski Bakan Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni parti girişimi için izlediği yol haritasının Millet İttifakı’na yönelerek seçim öncesinde muhalefeti tek çatı altında birleştirmek olduğu öne sürüldü.

Birgün’den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, kulislerde, Babacan ve Gül’ün düzen muhalefetini Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedefler biçimde "Macron modeli"nde birleştirmeye çalışacağı, başarılı olunursa da iki yıllık bir restorasyon sürecine girileceği konuşuluyor.

Babacan’ın Abdullah Gül ile yeni partinin “eş başkanı” gibi hareket edeceği ancak bir adım önde olacağı, Ahmet Davutoğlu’nun ise bu yapıdan uzak tutulacağı iddia edildi.

DAVUTOĞLU’NA MESAFELİLER

Babacan’ın CHP, İYİP, SP ve HDP ile dirsek teması kurduğu belirtilirken Ahmet Davutoğlu’nun ise bu yapıdan dışlandığı ileri sürüldü.

Buna göre, Babacan ve Gül, Ahmet Davutoğlu’nun “Erdoğan tarafından teşkilattaki muhalif isimleri belirlemek üzere özel olarak görevlendirildiğini” düşünüyor ve bu nedenle oluşumlarının dışında tutuyor. Davutoğlu’nun teşkilat içerisindeki gücünün güçlü bir oluşum için yetmediğini de düşünen Gül-Babacan ikilisinin bunun yerine Millet İttifakı’na yöneldiği iddia ediliyor.

İddiaya göre ikili 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gündeme gelen ve düzen muhalefetini tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen Fransa’daki “Macron Modeli”ni tekrar ortaya attı ve yeni oluşumun bu amaçlarını muhalefet partileriyle de paylaştı.

İKİ YILLIK RESTORASYON DÖNEMİ

Bu modele göre seçim tarihine göre belirlenecek bir isim Cumhurbaşkanı adayı olacak ve AKP içerisinden kopan oluşum ile düzen muhalefeti bu ismi destekleyecek. Seçimlerden istenilen sonucun alınması durumunda ise iki yıllık bir “restorasyon” dönemine girilecek. Bu dönemde hükümet sisteminin güncellenmesi hedeflenecek. İki yıl içerisinde tarafsız, yetkileri azaltılmış bir Cumhurbaşkanı modelinin Meclis’e getirilmesi ve buradan geçirilmesine çalışacağı ileri sürülürken, bu oluşumun Meclis’in yetkilerini artırmayı planlayacağı ve Meclis’ten istenilen sonucun alınmaması durumunda ise referandum seçeneğini masaya yatıracağı iddia edildi.

