Babacan ve Gül kendi medyasını kuruyor: Fehmi Koru kararı dikkat çekti

Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün yeni parti çalışmalarıyla birlikte 'medya' çalışmasına da başladığı öğrenildi. İkilinin söz konusu medya adımında kendilerine yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru'ya görev vermeyeceği iddia edildi.

AKP'den istifa eden ve yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan gazete ve internet haber sitesi kurulması için de çalışmalara başladı.

Babacan, daha sonra gerek duyulursa bu oluşuma televizyonun da ekleneceğini kurmaylarına aktardı.

Babacan'ın tartışmaları önlemek için Zaman gazetesinde görev yapmış isimleri tercih etmeyeceği ve bu kapsamda Fehmi Koru'ya da görev vermeyeceği iddia edildi.

Konuya ilişkin BirGün'e açıklamada bulanan Fehmi Koru, iddialara ilişkin değerlendirme yapamayacağını, yeni medya oluşumu konusunda ise bilgi sahibi olmadığını söyledi.