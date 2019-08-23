'Babacan için suç duyurusu ödüllendirildi' iddiasına bakanlığın yanıtı: İsim benzerliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ali Babacan hakkında 'FETÖ'ye yardım ettiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ali Çevik'in getirildiği öne sürüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı basın müşavirliği, söz konusu iddianın doğru olmadığını, yapılan atamadaki kişinin bir başka Ali Çevik olduğunu açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ali Çevik getirildi. Çevik'in Ali Babacan hakkında "FETÖ'ye yardım ettiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim olduğu iddia edildi. BAKANLIKTAN YALANLAMA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı basın müşavirliği, söz konusu iddianın doğru olmadığını, ataması yapılan kişiyle suç duyurusunda bulunan kişi arasında bir isim benzerliği olduğunu açıkladı. ÖNERİLEN HABER Soft AKP’de yer kavgası