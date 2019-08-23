'Babacan hakkında suç duyurusunda bulunan isim ödüllendirildi' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Ali Çevik getirildi.
Çevik'in Ali Babacan hakkında "FETÖ'ye yardım ettiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim olduğu iddia edildi.
BAKANLIKTAN YALANLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı basın müşavirliği, söz konusu iddianın doğru olmadığını, isim benzerliği olduğunu açıkladı.