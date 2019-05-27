BAA'dan gıda tekelleri raporu: Halkın bilgilenme hakkını nasıl engelliyorlar?

Sağlıklı beslenme günümüzde çok tartışılan konuların başında geliyor. Köşe yazılarından kitaplara kadar beslenmeyle ilgili her tür yayın en çok okunanlar arasında ve buna rağmen toplumun kafasının en karışık olduğu başlıklardan biri de beslenme. Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından yayımlanan rapor, gıda tekellerinin sağlıklı beslenme ile ilgili bilimsel gerçeklerin emekçilere ulaşmasını nasıl engellediğini ulusal ve uluslararası örnekler üzerinden sunuyor.

Gıda endüstrisinde geçen yüzyılda yaşanan büyük değişim ulusal ve uluslararası gıda tekellerinin hâkimiyetiyle sonuçlandı.

Uluslararası gıda ve içecek şirketleri ile hızlı gıda (fast-food) restoran zincirlerinin ürünleri bütün dünyada toplum sağlığını etkiliyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 39'U FAZLA KİLOLU

Dünya Sağlık Örgütü verileri, 2016 yılında dünya nüfusunun %39'unun fazla kilolu ve %13'ünün obez olduğunu gösteriyor. Günümüzde artık obezite ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor.

Hemen yanı başında ise yaklaşık her dokuz kişiden biri açlık çekiyor. 2000 yılında ise tarihte ilk defa yetersiz beslenen insanlarla, fazla kilolu olanların sayısı eşitlendi. Kapitalizm toplumlara bolluk, açlık, şişmanlık ve sağlıksızlığı aynı anda yaşatıyor.

GIDA TEKELLERİ REKABET İÇİN BİLGİLERİ ÇARPITIYOR

Öte yandan gıda endüstrisindeki başlıca değişimlerden birinin gıda arzındaki artış olduğu görülüyor. Veriler gıda arzının, ihtiyacın çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

Bir insanın günlük olarak tüketebileceği gıdanın bir üst sınırı olduğundan, gıda sektöründe çok yüksek bir rekabet mevcut. Gıda tekelleri bu rekabeti toplum sağlığını ve gıda ile ilgili bilgileri bozarak aşmaya çalışıyor.

TEKELLER TARAFINDAN KURULAN 'ARAŞTIRMA' ENSTİTÜLERİ...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi bünyesindeki Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı tarafından hazırlanan "Gıda tekelleri emekçi halkın bilgilenme hakkını nasıl engelliyor?" başlıklı raporda; Coca-Cola, Pepsi, Unilever gibi uluslararası tekellerin ve Ülker gibi ulusal gıda şirketlerinin gıda ve beslenmeyle ilgili bilgi üretimini yönlendirme yöntemleri ele alınıyor.

Raporda bilimsel araştırmaların ve dergilerin fonlanma mekanizmalarının yanı sıra, bizzat tekeller tarafından kurulan araştırma enstitülerinin rollerine de değiniliyor. Kamuoyuna beslenme ile ilgili tavsiyede bulunan uluslararası kuruluşların yönetim kademesinde görev alan gıda şirketi çalışanlarının ortaya çıkardığı çıkar çatışmaları sunuluyor. Araştırma sonuçlarının topluma sunulması ve "tüketici davranışının" denetlenmesinde medyanın rolüne dair örneklerin verildiği raporun son bölümü ise gıda tekellerinin iktidarlarla yürüttüğü lobi faaliyetlerine ayrılmış.

'GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SERMAYENİN ETKİNLİĞİ ORTADAN KALDIRILMALI'

Raporun sonuç kısmında, dünya genelinde sermaye sınıfının beslenme ve gıda güvenliği üzerindeki etkisini ortadan kaldırmanın, emekçilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için gerekli olduğu vurgulanıyor.

Rapor gıda tekelleri ile bilim ilişkisini ele almakla birlikte, ortaya çıkan tablo kapitalist-emperyalist düzende bilimin işleyişini de gözler önüne seriyor.

Rapora buradan ulaşılabilir.