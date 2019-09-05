'B. A.’nın kardeşi S.A bütün medyayı kontrol eden kişi' dedi, kanala ceza geldi

TV5’te Etyen Mahçupyan’ın konuk olduğu programda dile getirdiği 'Aynı şekilde medya operasyonu yapıldı. B. A.’nın kardeşi S.A bütün medyayı kontrol eden kişi haline getirildi. Ve onların altında da meselâ bu pelikan hikâyesini gördük değil mi? Zaten o pelikan hikâyesi, şu andaki adı AK Parti olan partinin fıtratını da söylüyor' sözleri nedeniyle kanala ceza geldi. Söz konusu kısaltmadaki kişiler Berat Albayrak ve abisi Serhat Albayrak'tı...

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5'e konuk olan Etyen Mahçupyan, “Aynı şekilde medya operasyonu yapıldı. B. A.’nın kardeşi S.A bütün medyayı kontrol eden kişi haline getirildi. Ve onların altında da meselâ bu pelikan hikâyesini gördük değil mi? Zaten o pelikan hikâyesi, şu andaki adı AK Parti olan partinin fıtratını da söylüyor. Yani pelikancı denen insanlar T. E’a rağmen yapmadılar bunları...” derken, bu sözler nedeniyle RTÜK tarafından kanala ceza verildi. Kanala cezanın gerekçesi “fişleme, kişisel alana müdahale, iftira” oldu. TV 5 tarafından duyurulan haberde kısaltma kullanılması dikkat çekti.