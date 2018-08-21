Aziz Yıldırım: Sosyal demokratım, cezaevindeyken Nazım Hikmet okurdum

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 'Sosyal demokrat biriyim, Metris'teyken bol bol Nazım Hikmet, Ahmet Arif okurdum' açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, NTV'nin “eN güzel buluşmalar” programına konuk oldu. Yıldırım, başkanlığı süresince yaşadıklarını ve bundan sonraki plânlarını anlattı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20 yıl başkanlığını yaptıktan sonra "spor hayatından önce yürüttüğü inşaat mühendisliği mesleğine geri döndüğünü" belirten Aziz Yıldırım, “Benim için Fenerbahçe dönemi bitmiştir, ben bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım. Yöneticilikteki kadar alakam ve ilgim olmaz ve hiçbir zaman Fenerbahçe politikalarının içinde yer almam. Ben bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili bana sataşılmadığı sürece, bana karalama yapılmadığı müddetçe Fenerbahçe ile ilgili hiçbir yorumda bulunmam ve hiçbir konuda da fikrimi beyan etmem. Ama bana karşı yalan olan, yanlış olan şeyler söylenirse onlara cevabı veririm. Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır” dedi.

Yıldırım, "Sosyal demokratım, cezaevindeyken Nazım Hikmet okurdum" diye konuştu.