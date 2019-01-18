'Aziz Kocaoğlu'nun şansı yok, sürpriz bir isim aday gösterilecek'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İzmir adayının açıklanmasına kısa bir süre kala yeniden aday olmaya karar vermesi sonrası tartışmalar sürerken, Habertürk yazarı Nagehan Alçı, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Aralık ayında CHP içindeki bir kaynağının Kocaoğlu'nun yeniden aday olacağını kendisine aktardığını ve buna köşesinde yer verdiğini belirten Alçı, aynı kaynakla yaptığı son görüşmedeki iddiaları yazdı.

Alçı, Kocaoğlu'nun yeniden aday gösterilmeyeceğini, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın aday olabileceğini yazdı.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kaynağıma göre gösterme olasılığı yok denecek kadar az. Büyük olasılıkla Kocaoğlu aday yapılmayacak. Ya Kılıçdaroğlu hem İYİ Parti hem de Kocaoğlu ile restleşmeyi göze alarak Tunç Soyer ya da Tuncay Özkan’ı aday gösterecek-ki kaynağıma göre bu çok küçük bir ihtimal- ya da Kocaoğlu’nu küstürmeyecek bir orta yol arayacak.

Şimdiye kadar konuşulmayan o isim

Kimdir bu orta yol için bulunacak isim, diye sorduğumda Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila yanıtını aldım. Yani aralık başında bana Kocaoğlu’nun yeniden devreye gireceğini söyleyen kaynağıma göre; CHP’nin İzmir adayının, teşkilatın ve Kocaoğlu’nun sıcak baktığı Olgun Atila olma ihtimali kuvvetli.