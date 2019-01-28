Aziz Kocaoğlu'ndan Tunç Soyer açıklaması

İzmir'de adayların açıklanmasıyla birlikte Aziz Kocaoğlu'yla birlikte hareket ettiği bilinen isimlerin bir bölümü aday gösterilmedi. Kocaoğlu'nun istemediği Tunç Soyer aday gösterildi. Kocaoğlu, CHP'nin İzmir adayının belirlenmesinin ardından açıklama yaparak, birlik çağrısında bulundu.

CHP İzmir adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Kocaoğlu, “Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür” dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak belirlenmesinin ardından Aziz Kocaoğlu yazılı bir açıklama yaptı.

Kocaoğlu, yazılı açıklamasında CHP'nin yetkili organları tarafından alınan kararı yorumladı ve aday gösterilen Tunç Soyer ile ilçe belediye başkan adaylarına destek mesajı verdi. CHP´nin İzmir'deki başarısının, Türkiye genelindeki oy oranlarına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Kocaoğlu, "Ülkemizin geleceğine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğü son dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partinin neferleri olarak, omuzlarımızdaki sorumluluk daha da artmaktadır. Aday belirleme süreci öncesinde parti içinde yaşanan demokratik mücadelenin bugünden itibaren mutlaka sonlandırılması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partililik bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür" dedi.

'HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Kocaoğlu, 31 Mart seçimlerinin, İzmirliler'in dik duruşunu gösteren yeni bir başlangıç olmasını dilediğini belirtti. Başta büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer olmak üzere, tüm belediye başkan adayları ile birlikte durup dinlenmeden çalışmalara kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiğini ifade eden Kocaoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: "Partimizin bayrağını yukarı, daha yukarı taşımalıyız. Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm CHP'liler hiçbir ayrı gayrıya girmeden, adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de zaten bunu gerektirir. Biz şahsi ikbali için değil, ülkesi, milleti ve partisi için yanıp tutuşan insanlarız. Türkiye'ye, Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerine ve ilkelerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İzmir'e hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz."