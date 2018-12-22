Aziz Kocaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Koskoca CHP 'Ben şu illeri şu partiye bıraktım' diyemez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, partisi ile İyi Parti arasındaki ittifakın bir 'oyun' olduğunu savundu. Kocaoğlu, 'Koskoca CHP, cumhuriyeti kuran parti, ben şu şu illerde seçime girmiyorum, onu şu partiye bıraktım diyemez" dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Şeytan Deresi'nde yapılan ağaçlandırma çalışmasına dair törende konuştu. Kocaoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerin kurdukları ittifaklarla ilgili şunları söyledi: Çok uzun süredir siyasetle uğraşıyorum. Yerel seçimlerde Türkiye'de ittifak yakalandı. Genelde oldu, yerelde de olur, itirazım yok. Ama illeri paylaşmak, ilçeleri, meclis üyeliklerini paylaşmak olmaz. Siyaseti partililer götürür. Örgütleri vardır, örgütlerin hassasiyetleri vardır. Koskoca CHP, cumhuriyeti kuran parti, "Ben şu şu illerde seçime girmiyorum, onu şu partiye bıraktım" diyemez. Ben hiçbir partiye söylemiyorum. Siyaset bilimi açısından konuşuyorum.

Hangi partinin şemsiyesi daha büyük, AKP. Kim ittifak yapacaksa, onların listesinden aday gösterilir. Kazanır, sonra partisine geçer. Lokomotif parti CHP, kim ittifak yapacaksa belediye başkanını da oradan gösterebilir, ama sandığa CHP girer, sandığa AKP girer. Sadece CHP için değil, ülkenin geleceği için söylüyorum. Demokrasiyi güçlendirecek olan siyasi partilerdir. Siyasi partilerin güçlü olması, tabanını koruması gerekir. Bu bir oyundur. Bir sürecin en önemli kararıdır. Bu başkanlık sistemiyle birlikte sistem, iki partili sistemi dayatmaktadır. İki partili sisteme gidişin, partileri savurmanın ittifakıdır. Sonunda bir parti güçlü çıkacak. Diğerleri yara alacak. İttifaka evet. Ben aday değilim, bunu sadece siyasete gönül vermiş, hizmet etmiş, İzmir'e 15 sene belediye başkanlığı yapma onuruna ulaşmış bir vatandaş olarak söylüyorum.