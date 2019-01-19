Aziz Kocaoğlu'ndan CHP'ye mektup: Ranta, talana karşı dik durmalı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yeniden seçilmek üzere aday adaylığını açıkladıktan sonra bu kez de partisinin 18 genel başkan yardımcısı ile parti meclisi üyelerine mektup gönderdi.

Geçen hafta açıklanması beklenen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı, mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun aday adayı olması üzerine ilan edilmemişti. Daha önce aday olmayacağını açıklamasına rağmen adaylık hamlesi yapan Aziz Kocaoğlu, partisinin 18 genel başkan yardımcısı ile Parti Meclisi üyelerine mektup gönderdi.

Mektubunda İzmir'in CHP'nin yönettiği en büyük kent olduğunu hatırlatan Kocaoğlu, "Rakamlar ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelindeki oy oranına en büyük katkıyı yapan kentlerin başında İzmir geliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin adayının nasıl olması gerektiğini anlatan Aziz Kocaoğlu, "her kesimden oy alabilecek" bir aday gösterilmesi gerektiğini belirterek şu sözlerle devam etti: