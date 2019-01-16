CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yeniden adaylık sinyali verdi.

Daha önce 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP tarafından bir aday belirlenememesi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylığı üzerine tekrar görüştüğünü açıkladı.

CHP'nin İzmir'de güç kaybı yaşayableceği gerçeğinin kendisini endişelendirdiğini ifade eden Kocaoğlu, "Adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı sayın genel başkanımızla paylaştım" dedi.

Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Çok iyi hatırlanacağı gibi, 1 Ekim tarihinde bir basın toplantısı yaparak, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararımı kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yapmamın en temel gerekçesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü açmaktı. Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm. 6 ay, bu iş için ideal bir süreydi.

Ancak aradan geçen 3.5 aylık süreye rağmen adayın henüz belirlenememesi, aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin 'bakanlık' yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir.

Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiç bir zaman gizli ajandam olmadı. Hiç bir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım."