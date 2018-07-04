Aziz Kocaoğlu kararını verdi: Bildiriyle açıklayacak

CHP'de yaşanan genel başkanlık tartışmalarına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da kararını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun genel başkanlıkta değişim mesajı içeren bir bildiri hazırladığı ve bu bildiriyi birkaç gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

Gerçekgündem'in haberine göre, Kocaoğlu'nun bu doğrultuda İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını telefonla arayarak "24 Haziran seçim sonuçları parti içinde bir değişim arzusunu gösteriyor. Genel Başkan'ın da bu değişime öncülük etmesi gerek. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağım. Herhangi bir desteğinizi istemek için aramadım. Bilginiz olmasını istedim" dediği öğrenildi.

Kocaoğlu, 24 Haziran sürecinde İnce'ye destek mesajları vermişti.

Öte yandan Batman il teşkilatı ve Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker de kurultay çağrısı yaptı.