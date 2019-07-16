Ayvalık Kadın Açık Cezaevi’nde mahkumlar depoda aç ve susuz bekletildi

Eskişehir Çifteler Kadın Açık Cezaevi’nin kapatılmasından ardından Balıkesir’in Ayvalık Kadın Açık Cezaevi’ne nakledilen tutuklu ve hükümlülerin gittikleri cezaevinde insani olmayan koşullarda tutuldukları ortaya çıktı. Tarlada çapa yaptırıldığı hatta mermer taşıtıldığını söylenen 135 kadın ve 8 çocuğun, nakil sırasında bir depoda aç ve susuz bekletildiği de ifade edildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Balıkesir Ayvalık Açık Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerini Meclis’e taşıdı. Soru önergesi veren Çakırözer, Çifteler cezaevinin koşullarının iyi olmadığı ve kapatılacağı söylenerek 135 kadın ve 8 çocuğun Ayvalık’a nakledildiğini, tutuklu ve hükümlülerin insani olmayan koşullarda tutulduğunu söyledi.

AÇ VE SUSUZ DEPODA BEKLETİLMİŞLER

Tutuklu ve mahkumlara tarlada çapa yaptırıldığını hatta mermer taşıtıldığını söyleyen Çakırözer, “Kadınlar çocuklarıyla birlikte güneşin altında aç susuz kalıyor, tarlada çapa yaptırılıyor, mermer taşıttırılıyor. Cezaevinde yaşanan bu insani olmayan koşullara son verin” çağrısında bulundu.

Yüzlerce kadın tutuklunun ve mahkumun nakledildikleri ilk gün bir depoda aç, susuz bekletildiğini, tuvalete, banyoya girecek su bulamadıklarını, telefon etme gibi bazı haklarında kısıtlamalar uygulandığını da dile getiren Çakırözer, “Bu iddialar doğru mu? Bunları yerinde inceleyip gerekli önlemleri alacak mısınız?” diye sordu.

MAHKUMLAR BAŞKA CEZAEVLERİNE NAKİL İSTİYOR

Mahkumların bir an önce ikamet ettikleri illere yakın cezaevlerine nakledilmek istediklerini de duyuran Çakırözer şunları söyledi; “Nakiller yapıldığından bu yana mahkumlar beni arıyor. Çifteler’deki cezaevi eski diye kapatılmıştı ama Ayvalık’a gidenler ‘Meğer Çifteler burayla kıyaslandığında Paris’miş’ diyorlar. Düşünün bir mahkum ayrıldığı cezaevi için böyle bir benzetme yapıyor. Demek ki şu anda nasıl zor koşullar altında orada tutuluyorlar siz düşünün” dedi.

Ayvalık Açık Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle yöneltilen soru önergesinde şunlar yer alıyor:

“Çifteler cezaevinin kapatılma gerekçesi nedir? Orada kalan kadın tutuklu ve hükümlüler neden ikametlerine yakın cezaevlerine gönderilmediler?

Mahkum ve tutuklular Ayvalık Cezaevine nakledildikleri ilk gün depo benzeri bir yerde aç ve susuz bekletildikleri doğru mudur? Bu kadınlar tarlada çalıştırılıp mermer taşıttırılmakta mıdır?

Gönderildikleri Çifteler Cezaevi’nde kapalı mekanlara gün içinde giriş izni bulunmasına rağmen, şu anda bulundukları Ayvalık Cezaevi’nde çocuklarıyla birlikte kadın tutuklu ve hükümlülerin gündüz kapalı mekanlara girilmesine izin verilmemesinin gerekçesi nedir?

Ayvalık Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere günde yarım saat su verildiği iddiaları doğru mudur? Bu su sıkıntısının giderilmesine yönelik cezaevi yönetiminin ve Adalet Bakanlığın bir çalışması var mıdır? Bu olumsuz koşulların incelenmesi için cezaevine bir inceleme heyeti gönderecek misiniz?

Çifteler’den Ayvalık Cezaevine gönderilen mahkumlar arasından nakil olmak isteyenlerin ikametlerine yakın illere gönderilmesine ilişkin bir çalışmanız olacak mı?”