Ayten Öztürk cinayeti: 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında 27 yıl sonra dava açıldı

Ayten Öztürk'ün Dersim Akpazar'da kaçırılıp işkence ile öldürüldükten sonra Elazığ'da Kimsesizler Mezarlığı'na gömülmesinin baş faili olarak yargılanan 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında 27 yıl sonra dava açıldı.

Dersim'de 1992 yılında "Yeşil" kod adıyla tanınan Mahmut Yıldırım ve JİTEM elamanları tarafından kaçırılan ve işkence edilerek öldürülen Ayten Öztürk davasında yeni bir karar daha verildi. Ayten Öztürk olayına ilişkin bugüne kadar savcılık tarafından sürdürülen soruşturmalarda, davanın baş faili olarak geçen "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında dava açıldı. Aynı zamanda yakalama kararı da verildi.

Olaydan 27 yıl sonra Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davadaki tensip zaptında, "Yakalamalı sanıklar Mahmut Yıldırım ve Aziz Turan'ın soruşturma aşamasında verilen yakalama emrinin kaldırılarak, mahkememizce yeniden yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Ayten Öztürk davasının avukatlarından olan eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, soL'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ayten Öztürk işkence ile öldürüldü. İşkenceli ölümlerde zaman aşımı işlemez. 27 yıl sonra da olsa kontgerillanın en bilinen isimlerinden olan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında dava açılması, hesap sorulacak olması önemlidir" dedi.

Mahmut Yıldırım'ın öldüğü konusunda herhangi tıbbi bir delilin bulunmadığını ifade eden Av. Hüseyin Aygün, "Bu karar, çok geç kalınmış olsa da önemli bir karardır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ayten Öztürk, Tunceli Valiliği'nde memurluk yaparken 1992 yılında, adı faili meçhul cinayetlerle anılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve JİTEM üyeleri tarafından kaçırıldıktan sonra işkence edilerek öldürülmüş ve Kimsesizler Mezarlığı'na gömülmüştü.

Baba Hıdır Öztürk, yıllarca adaletin gerçekleşmesi, suçluların cezalandırılması için mücadele etmişti. Ayten’in hikayesi, uzun yıllar sonra ilk kez 2013'te TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu’nda baba Hıdır Öztürk’ün verdiği ifade ile gündeme gelmişti.

Baba Hıdır Öztürk, editörlüğünü kendi üstlendiği, ön sözünü İsmail Beşikçi'nin yazdığı ve çok sayıda gazeteci, hukukçu ve insan hakları aktivistinin katkıda bulunduğu bir kitap hazırlamış, "Ayten'in Acıklı Akıbetini Anlattılar..." adıyla bu kitabı yayımlamıştı.