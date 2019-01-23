Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden usta oyuncu Ayşen Gruda yaşamını yitirdi.

Yeşilcam'ın usta oyuncularından Ayşen Gruda yaşamını yitirdi.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Gruda, 74 yaşındaydı.

Sanatçının tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden az sonra resmi bir açıklama yapılacak.

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda 22 Ağustos 1944'te İstanbul'da doğdu.

Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

Profesyonel oyunculuğa Tevfik Bilge’nin Turne Tiyatrosu'nda başladı.

“Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok filmde rol aldı.

Sinemada ve tiyatroda onlarca karaktere hayat veren Gruda'nın rol aldığı bazı film ve oyunlar:

Sinema:

• Sevgili Komşum (2018) Nebahat

• Babamın Ceketi (2018)

• Dedemin Fişi (2016)

• Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)

• Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne

• Pek Yakında (2014) - Remziye

• Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye

• Kağıt (2010) - Şahane Hanım

• Gece Gündüz (2008) - Hayriye

• Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana

• İlk Aşk (2006) - Hatice

• Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi

• Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan

• Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım

• Şenlik Var (1994)

• Rumuz Sev Beni (1993)

• Süper Baba (1988) - Edalı

• Aile Pansiyonu (1987)

• Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar

• Ağa Bacı (1986)

• Aşık Oldum (1985) - İnci

• Uyanıklar Dünyası (1985)

• Namuslu (1985)

• Fakir Milyoner (1985)

• Şendul Şaban (1985) - Ayşen

• Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim

• Şekerpare (1983) - Peyker

• Çiçek Abbas (1982)

• Doktor Civanım (1982)

• Dolap Beygiri (1982) - Hacer

• Görgüsüzler (1982)

• Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Melahat

• Davaro (1981)

• Gırgıriye (1981)

• Gırgıriyede Şenlik Var (1981) - Sevim

• Renkli Dünya (1980)

• Doktor (1979)

• Şark Bülbülü (1979)

• Avanak Apti (1978)

• Neşeli Günler (1978) - Nilgün

• Çöpçüler Kralı (1977)

• Gülen Gözler (1977) - Fikret

• Hababam Sınıfı tatilde (1977)

• İbo İle Gülşah (1977)

• Şaban Oğlu Şaban (1977)

• Sarmaşdolaş (1977)

• Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel

• Aile Şerefi (1976) - Ayşe

• Güngörmüşler (1976)

• Süt Kardeşler (1976) - Emine

• Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu

• Bizim Aile (1975)

• Delisin (1975) - Şaziment

• Bitirimler sınıfı (1975) - Cevriye

• Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi

• Hanzo (1975) - Feride

• Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu

Tiyatro:

• Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu

• Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen

• Papaz Kaçtı-Philip King

• Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy

• Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil

• Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz

• Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner