Ayşen Gruda sonsuzluğa uğurlandı

Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı Ayşen Gruda, bugün sonsuzluğa uğurlandı.

Oynadığı rollerle ülkenin hafızasına kazınan usta sanatçı Ayşen Gruda bugün sonsuzluğa uğurlandı.

Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı için Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan Zincirlikuyu Camii’nde öğle saatlerinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda, törende yaptığı konuşmada, "Büyük bir değeri kaybettik. Büyük oyuncularla oynadı, o büyük oyuncuların hiçbiri burada yok. Burada olmaları lazımdı, gerekliydi ama yoklar. Ben kendi adıma ve onlar adına doğrusu utanıyorum. Kalkıp gelmeliydiniz, onu gazetelerde uğurlamak yerine; onun tabutun başına gelip, 'Güle güle kızım, güle güle Ayşen' demelilerdi. Ben onlara çok çok kırgınım… Bunu bütün sanatçılar yapmalı. Sahnede oynayan birisi sanatçılar tarafından uğurlanmalı. Ayşen büyük bir yetenekti, o yetenekle zirveye çıktı. Onu halk uğurluyor, çünkü onların sanatçısıydı" ifadelerini kullandı.