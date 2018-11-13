Ayşegül Terzi davasında karar kesinleşti

Belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle tekme atan Abdullah Çakıroğlu'na 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' gerekçesiyle verilen 2 yıl hapis cezası onanırken, 'bunların kafasını koparmak lazım, ezmek lazım, bunlar otobüsü cünüp ettiler’ sözlerine ve yapılan saldırıya rağmen 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarından verilen 1 yıl 10 ay hapis cezasına yer olmadığına hükmedildi.

İstinaf Mahkemesi, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yerel mahkeme tarafından verilen cezayı kısmen onadı. Sanığa, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını onayan mahkeme, “yaralama” ve “hakaret” suçlarından verilen 1 yıl 10 ay hapis cezasının verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanık Abdullah Çakıroğlu’nun bindiği otobüste ön koltuğunda oturan Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için saldırmış, "bunların kafasını koparmak lazım, ezmek lazım, bunlar otobüsü cünüp ettiler" demişti.