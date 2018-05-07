Ayşe öğretmen yeniden cezaevine girecek

Beyaz Show adlı programa bağlanıp 'Çocuklar ölmesin' dedikten sonra tutuklanan Ayşe Çelik hakkındaki infaz erteleme kararının geçerliliğinin 31 Ekim'de sona ereceği bildirildi.

Cezaevinden Cuma günü tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'in infazına 6 ay ara verildiği ve 6 ay sonra yeniden cezaevine gireceği ortaya çıktı.

Ayşe Çelik'in avukatına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından verilen infaza ara verme kararında, hükümlünün, 4 Mayıs 2018 tarihli dilekçeyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı ve cezasının infazına arar verilmesini talep ettiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, kararda şöyle denildi: ''Hükümlünün bu talebiyle ilgili yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, talebin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 17'nci maddesince değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olmakta, infazı gereken kararda yazılı cezanın yukarıda belirtilen tarihler arasında infazına ara verilmesine, süresinde cezanın çektirilmesi için başvurmadığında hakkında yakalama emri çıkarılacağının bildirilmesine karar verildi.''

İNFAZA ARA, 31 EKİM’DE BİTİYOR

Karara göre, 20 Nisan’da 6 aylık kızıyla Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne giren ve 4 Mayıs’ta tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik hakkındaki infaza ara verilmesi, 31 Ekim'de bitecek. Bu tarihte tekrar cezaevine girmesi gerekecek.

'ÇOCUKLAR ÖLMESİN' DEDİĞİ İÇİN

Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanıp güneydoğudaki operasyonların sona ermesini isteyen ve ''Çocuklar ölmesin'' diyen öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık bebeğiyle cezaevine konulmuştu.

Bebek cezaevinde alerjik reaksiyon verince Ayşe Çelik’in isteği üzerine cezaevinden çıkarılarak büyük annesine teslim edildi. Ancak sürekli ağlayıp annesini istediği haberleri geldi.

DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİNE HENÜZ YANIT YOK

Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği’ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiriyle infaz edilmesini talep etti. Diyarbakır İnfaz Hakimliği, cezanın denetimli serbestlik tedbiriyle infaz edilmesine henüz karar vermezken, infaz erteleme talebini kabul etti.